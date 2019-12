மாவட்ட செய்திகள்

‘ஹெல்மெட்’ வாங்கினால் ஒரு கிலோ வெங்காயம் இலவசம் போட்டி, போட்டு பொதுமக்கள் வாங்கி சென்றனர் + "||" + When buying a helmet One kg of onions free Put on and went public

‘ஹெல்மெட்’ வாங்கினால் ஒரு கிலோ வெங்காயம் இலவசம் போட்டி, போட்டு பொதுமக்கள் வாங்கி சென்றனர்