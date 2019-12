மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட ‘சீட்’ கொடுக்காததால் முதல்-அமைச்சர் வீட்டு முன்பு தீக்குளிக்க முயன்ற அ.தி.மு.க. நிர்வாகி + "||" + AIADMK leader who tried to set fire to first minister's house Administrator

உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட ‘சீட்’ கொடுக்காததால் முதல்-அமைச்சர் வீட்டு முன்பு தீக்குளிக்க முயன்ற அ.தி.மு.க. நிர்வாகி