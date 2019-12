மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்துக்கு ரூ.14 ஆயிரம் கோடி இயற்கை பேரிடர் நிதி: மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை + "||" + 14,000 crore Natural Disaster Fund for Maratha state: Request from the central government

மராட்டியத்துக்கு ரூ.14 ஆயிரம் கோடி இயற்கை பேரிடர் நிதி: மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை