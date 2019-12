மாவட்ட செய்திகள்

மங்களூருவில் தடையை மீறி போராட்டம்; போலீஸ் துப்பாக்கிச்சூட்டில் 2 பேர் பலி + "||" + Mangalore struggle despite the ban; 2 killed in police gunfire

