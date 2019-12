மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலத்தில் இருந்து, சேலம் செல்லும் பயணிகள் ரெயில் அரியலூரில் இருந்து இயக்கப்படும் - ரெயில்வே பொதுமேலாளர் பேட்டி + "||" + From the circumcision, Travelers heading to Salem The train will run from Ariyalur

விருத்தாசலத்தில் இருந்து, சேலம் செல்லும் பயணிகள் ரெயில் அரியலூரில் இருந்து இயக்கப்படும் - ரெயில்வே பொதுமேலாளர் பேட்டி