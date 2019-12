மாவட்ட செய்திகள்

திருமணமான 4 மாதத்தில் மனைவியை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்த கணவர் + "||" + The wife Strangling the neck The murdered husband

