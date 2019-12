மாவட்ட செய்திகள்

பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் பாதுகாப்பு குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + On tense ballots On the security to be carried out Advisory meeting Held by the Collector

பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் பாதுகாப்பு குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது