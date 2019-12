மாவட்ட செய்திகள்

வத்திராயிருப்பு அருகே, குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு; கருப்புக்கொடி கட்டி கடைகள் அடைப்பு + "||" + Vattirayiruppu Near, Opposition to Citizenship Amendment Act; Tying the black flag Stores shutters

வத்திராயிருப்பு அருகே, குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு; கருப்புக்கொடி கட்டி கடைகள் அடைப்பு