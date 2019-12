மாவட்ட செய்திகள்

தடை உத்தரவுக்கு எதிராக பொதுநல வழக்கு: அனைத்து போராட்டங்களையும் தடை செய்ய போகிறீர்களா? மாநில அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு சரமாரி கேள்வி + "||" + Welfare case against injunction: Are you going to ban all protests? high court question to the State Government

தடை உத்தரவுக்கு எதிராக பொதுநல வழக்கு: அனைத்து போராட்டங்களையும் தடை செய்ய போகிறீர்களா? மாநில அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு சரமாரி கேள்வி