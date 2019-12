மாவட்ட செய்திகள்

நாள் முழுவதும் சாரல் மழை: கொட்டாரம் பகுதியில் 28 மி.மீ. பதிவு + "||" + Saaral rain throughout the day: Record 28mm in the kottaram area

