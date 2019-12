மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரியில் கடல் சீற்றம்: 2-வது நாளாக விவேகானந்தர் மண்டபத்துக்கு படகு போக்குவரத்து ரத்து + "||" + Sea rage in Kanyakumari: Boat traffic to Vivekananda Mandapam canceled for 2nd day

கன்னியாகுமரியில் கடல் சீற்றம்: 2-வது நாளாக விவேகானந்தர் மண்டபத்துக்கு படகு போக்குவரத்து ரத்து