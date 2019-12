மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலையில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்ட கொப்பரை மலை உச்சியிலிருந்து இறக்கப்பட்டது + "||" + In Thiruvannamalai Great torch mounted cauldron Unloaded from the top of the mountain

திருவண்ணாமலையில் மகா தீபம் ஏற்றப்பட்ட கொப்பரை மலை உச்சியிலிருந்து இறக்கப்பட்டது