மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் மனதில் சின்னங்களை பதியவைக்க பல்வேறு யுக்திகளை கையாளும் வேட்பாளர்கள் + "||" + Candidates manipulating various techniques to inscribe symbols in people's minds

மக்கள் மனதில் சின்னங்களை பதியவைக்க பல்வேறு யுக்திகளை கையாளும் வேட்பாளர்கள்