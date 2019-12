மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பூத் சிலிப்கள் நாளை முதல் வழங்க நடவடிக்கை; கலெக்டர் தகவல் + "||" + Booth Silips to be supplied in Thoothukudi district from tomorrow Collector Information

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பூத் சிலிப்கள் நாளை முதல் வழங்க நடவடிக்கை; கலெக்டர் தகவல்