மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வினர் ஓட்டு கேட்டு வரும்போது 3 ஆண்டுகளாக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாதது குறித்து கேள்வி கேளுங்கள் - ப.சிதம்பரம் பேச்சு + "||" + When the AIADMK asks for a drive 3 years Not holding local elections Ask about the question P. Chidambaram Talk

அ.தி.மு.க.வினர் ஓட்டு கேட்டு வரும்போது 3 ஆண்டுகளாக உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தாதது குறித்து கேள்வி கேளுங்கள் - ப.சிதம்பரம் பேச்சு