மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் உலக தரத்துடன் வளர்ந்து வருகிறது - பட்டமளிப்பு விழாவில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பெருமிதம் + "||" + Puducherry University With world class Grown Is At the graduation ceremony President Ramnath Govind Proud

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகம் உலக தரத்துடன் வளர்ந்து வருகிறது - பட்டமளிப்பு விழாவில் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பெருமிதம்