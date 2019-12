மாவட்ட செய்திகள்

டயர் வெடித்ததால் தாறுமாறாக ஓடிய கார், பஸ் மீது மோதல்; ஓட்டல் உரிமையாளர் பலி - 3 பேர் படுகாயம் + "||" + If the tire exploded The car that ran smoothly Collision with bus; Hotel owner kills

