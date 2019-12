மாவட்ட செய்திகள்

மனைவிக்காக வாக்கு சேகரிக்க சென்ற பா.ஜனதா பிரமுகரின் கார் கண்ணாடி உடைப்பு - வாலிபர் கைது + "||" + Went to collect votes for his wife The BJP Figurehead Car glass breakage

மனைவிக்காக வாக்கு சேகரிக்க சென்ற பா.ஜனதா பிரமுகரின் கார் கண்ணாடி உடைப்பு - வாலிபர் கைது