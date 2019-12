மாவட்ட செய்திகள்

தனியார் நிறுவன மேற்பார்வையாளரிடம் நகை பறிக்க முயன்ற வாலிபர் கைதுபொதுமக்கள் விரட்டி பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் + "||" + To the private company supervisor Youth arrested for trying to snatch jewelery

தனியார் நிறுவன மேற்பார்வையாளரிடம் நகை பறிக்க முயன்ற வாலிபர் கைதுபொதுமக்கள் விரட்டி பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்