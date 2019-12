மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்லிக்கட்டில் கலந்து கொள்ளும், காளைகளின் விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் + "||" + Attending Jallikattu, Website of bulls details Must be uploaded

ஜல்லிக்கட்டில் கலந்து கொள்ளும், காளைகளின் விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்