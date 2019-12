மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை, கோவை, கிருஷ்ணகிரிக்கு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிக்கு 1,331 போலீசார் - வேலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து சென்றனர் + "||" + 1,331 policemen from Vellore district go to the local government elections for Tiruvannamalai, Coimbatore and Krishnagiri

திருவண்ணாமலை, கோவை, கிருஷ்ணகிரிக்கு ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் பாதுகாப்பு பணிக்கு 1,331 போலீசார் - வேலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து சென்றனர்