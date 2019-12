மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டை அருகே, கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே ஆபத்தான நிலையில் மேம்பாலம் + "||" + Near the Uthukottai, the Kosasthalai River is in a dangerous The bridge of the Mem

ஊத்துக்கோட்டை அருகே, கொசஸ்தலை ஆற்றின் குறுக்கே ஆபத்தான நிலையில் மேம்பாலம்