மாவட்ட செய்திகள்

விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் முழுவதுமாக தள்ளுபடி செய்யப்படும்முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே உறுதி + "||" + Farmers' crop loans will be completely waived First Minister Uttav Thackeray confirmed

விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் முழுவதுமாக தள்ளுபடி செய்யப்படும்முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே உறுதி