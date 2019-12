மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகரில், போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதிகளில் வாகன சோதனையை தவிர்க்க வலியுறுத்தல் + "||" + Virudhunagar, In areas with heavy traffic Emphasis on avoiding vehicle testing

விருதுநகரில், போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பகுதிகளில் வாகன சோதனையை தவிர்க்க வலியுறுத்தல்