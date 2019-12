மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்ட அறிவியல் மையத்தில் தொலைநோக்கி மூலம் சூரிய கிரகணத்தை ஆர்வமுடன் பார்த்த பொதுமக்கள் + "||" + nellai District At the Science Center By telescope The solar eclipse Eagerly watched The public

