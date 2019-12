மாவட்ட செய்திகள்

எந்த தியாகத்தையும் செய்ய தயார்; புதுச்சேரியில் குடியுரிமை சட்டத்தை அனுமதிக்க மாட்டோம் - முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி உறுதி + "||" + Ready to make any sacrifice; Puducherry will not allow Citizenship Act - First Minister Narayanasamy

எந்த தியாகத்தையும் செய்ய தயார்; புதுச்சேரியில் குடியுரிமை சட்டத்தை அனுமதிக்க மாட்டோம் - முதல்-அமைச்சர் நாராயணசாமி உறுதி