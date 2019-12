மாவட்ட செய்திகள்

சூரிய கிரகணத்தையொட்டி குமரி கோவில்களில் நடை அடைப்பு பரிகார பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன + "||" + During the solar eclipse, the kumari temples were held in the Kumari temples

