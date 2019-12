மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் இன்று முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு: 1,568 வாக்குச்சாவடிகளில் 3 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு + "||" + In Salem district today Initial turnout: Security of 3 thousand policemen out of 1,568 ballots

சேலம் மாவட்டத்தில் இன்று முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு: 1,568 வாக்குச்சாவடிகளில் 3 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு