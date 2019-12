மாவட்ட செய்திகள்

உத்தவ் தாக்கரேயை வலைத்தளத்தில் விமர்சித்தவாலிபரை தாக்கி மொட்டையடித்த 4 பேர் கைது + "||" + Uthav Thackeray criticized the website Four arrested for assaulting youth

உத்தவ் தாக்கரேயை வலைத்தளத்தில் விமர்சித்தவாலிபரை தாக்கி மொட்டையடித்த 4 பேர் கைது