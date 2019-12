மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய கடன் தள்ளுபடி குறித்த பேனரில்கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் படம் இல்லாததால் தேசியவாத காங்கிரஸ் அதிருப்தி + "||" + Nationalist Congress is displeased with the lack of image of coalition leaders

விவசாய கடன் தள்ளுபடி குறித்த பேனரில்கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் படம் இல்லாததால் தேசியவாத காங்கிரஸ் அதிருப்தி