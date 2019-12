மாவட்ட செய்திகள்

மது குடிக்க பணம் கொடுக்காததால் மனைவியை கொலை செய்த, கட்டிட தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை + "||" + Lacking the money to drink alcohol Murdered his wife, Life sentence for building worker

மது குடிக்க பணம் கொடுக்காததால் மனைவியை கொலை செய்த, கட்டிட தொழிலாளிக்கு ஆயுள் தண்டனை