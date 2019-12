மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்பூர் அருகே, 5–வது நாளாக பயிர்களை நாசப்படுத்திய யானைகள் கூட்டம் - விரட்ட முடியாமல் திணறும் வனத்துறையினர் + "||" + Near Ambur, 5th day A herd of elephants that destroyed the crops

