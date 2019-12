மாவட்ட செய்திகள்

பட்டியலில் பெயர் இல்லை என கூறி ஓட்டு போட அனுமதி மறுப்பு: வாக்குச்சாவடியை முற்றுகையிட்டு வாக்காளர்கள் போராட்டம் + "||" + Saying there is no name on the list Denial of permission to vote Polling Storming Voters struggle

