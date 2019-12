மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்களிக்க ஆர்வம்: 87 வயது மாமியாரை வாக்குச்சாவடிக்கு ‘அலேக்’காக தூக்கி வந்த மருமகள் + "||" + To vote in local elections 87-year-old mother-in-law on the ballot lifted Daughter in law

உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாக்களிக்க ஆர்வம்: 87 வயது மாமியாரை வாக்குச்சாவடிக்கு ‘அலேக்’காக தூக்கி வந்த மருமகள்