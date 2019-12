மாவட்ட செய்திகள்

காருவள்ளி வாக்குச்சாவடியில் 2 மணி நேரம் ஓட்டுப்பதிவு நிறுத்தம் - அதிகாரிகளுடன் தி.மு.க.வினர் வாக்குவாதம் + "||" + Karuvalli At the polling station 2 hours Stop voting DMK Arguments With Officers

காருவள்ளி வாக்குச்சாவடியில் 2 மணி நேரம் ஓட்டுப்பதிவு நிறுத்தம் - அதிகாரிகளுடன் தி.மு.க.வினர் வாக்குவாதம்