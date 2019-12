மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்துமுஸ்லிம்கள் இடையே தவறான புரிதலை உருவாக்க எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சிதேவேந்திர பட்னாவிஸ் குற்றச்சாட்டு + "||" + Opposition parties try to create misunderstandings among Muslims Devendra Patnavis indictment

குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்துமுஸ்லிம்கள் இடையே தவறான புரிதலை உருவாக்க எதிர்க்கட்சிகள் முயற்சிதேவேந்திர பட்னாவிஸ் குற்றச்சாட்டு