மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர்- வேப்பூர் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்கு பெட்டிகள் பாதுகாப்பு அறைகளில் பூட்டி ‘சீல்' வைப்பு + "||" + Ballot boxes used in Perambalur-Vepur panchayat unions are locked in security rooms

பெரம்பலூர்- வேப்பூர் ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்கு பெட்டிகள் பாதுகாப்பு அறைகளில் பூட்டி ‘சீல்' வைப்பு