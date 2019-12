மாவட்ட செய்திகள்

மங்களூரு துப்பாக்கிச்சூட்டில் பலியான2 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் நிவாரண நிதிதிரிணாமுல் காங்கிரஸ் சார்பில் வழங்கப்பட்டது + "||" + Mangalore shooter killed For a family of 2 Rs 5 lakh each to the relief fund

