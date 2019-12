மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த ஆண்டு நடந்த பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி குறைந்த அரசு பள்ளிகளில், சிறப்பு வகுப்பின்போது மாணவர்களுக்கு சிற்றுண்டி - கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Passing the exam last year's low Snacks for students during special classes in government schools Collector's order

