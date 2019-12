மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பணிக்கு வராத ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கைகலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி எச்சரிக்கை + "||" + On employees who do not run for election Disciplinary action

தேர்தல் பணிக்கு வராத ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கைகலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி எச்சரிக்கை