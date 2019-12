மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி, கிரு‌‌ஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் 2-ம் கட்டமாக 10 ஒன்றியங்களுக்கு தேர்தல் நாளை நடக்கிறது + "||" + Elections to 10 Unions in Dharmapuri and Krishnagiri Districts

தர்மபுரி, கிரு‌‌ஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் 2-ம் கட்டமாக 10 ஒன்றியங்களுக்கு தேர்தல் நாளை நடக்கிறது