மாவட்ட செய்திகள்

ஒட்டன்சத்திரம் அருகே, காட்டுயானைகளின் அட்டகாசத்தை தடுக்கக்கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Near the Ottanscharam To prevent the attack of wild elephants Village People Road blockade

ஒட்டன்சத்திரம் அருகே, காட்டுயானைகளின் அட்டகாசத்தை தடுக்கக்கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல்