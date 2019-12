மாவட்ட செய்திகள்

இடையார்பாளையம், தானாம்பாளையம் கிராமங்களில் கிரண்பெடி ஆய்வு உயர் அதிகாரிகள் வராததால் அதிருப்தி + "||" + Dissatisfied with the absence of high officials in the villages of Idurapalayam and Thanampalai

இடையார்பாளையம், தானாம்பாளையம் கிராமங்களில் கிரண்பெடி ஆய்வு உயர் அதிகாரிகள் வராததால் அதிருப்தி