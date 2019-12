மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டுப்பெட்டிகள் வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கு வந்தன - துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு + "||" + Vote Boxes The ballot count came to the center The safety of the gunmen police

ஓட்டுப்பெட்டிகள் வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கு வந்தன - துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு