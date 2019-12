மாவட்ட செய்திகள்

கீழவெண்மணியில் தியாகிகளுக்கு நினைவிடம் கட்டும் பணிகள் மும்முரம் 6 மாதத்துக்குள் முடிவடையும் + "||" + The memorial service for the martyrdoms in Keshavarmani will be completed within six months

கீழவெண்மணியில் தியாகிகளுக்கு நினைவிடம் கட்டும் பணிகள் மும்முரம் 6 மாதத்துக்குள் முடிவடையும்