மாவட்ட செய்திகள்

புத்தாண்டு விழா நடத்த அனுமதி வழங்காததால் - போலீஸ் நிலையத்தில் பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டம் + "||" + That did not allow to hold New Year Festival At the police station Siege of public protest

புத்தாண்டு விழா நடத்த அனுமதி வழங்காததால் - போலீஸ் நிலையத்தில் பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டம்