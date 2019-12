மாவட்ட செய்திகள்

பூண்டி ஏரியில் இருந்து புழல் ஏரிக்கு மீண்டும் தண்ணீர் திறப்பு + "||" + From Boondi Lake For the Puzhal lake Water opening again

பூண்டி ஏரியில் இருந்து புழல் ஏரிக்கு மீண்டும் தண்ணீர் திறப்பு