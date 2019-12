மாவட்ட செய்திகள்

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டுமண்பானை- அடுப்புகள் தயார் செய்யும் பணி மும்முரம் + "||" + In advance of the Pongal festival Earthenware - Stoves preparation work is very busy

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டுமண்பானை- அடுப்புகள் தயார் செய்யும் பணி மும்முரம்