மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அருகே வடபுதுப்பட்டி வாக்குச்சாவடியில், வேட்பாளர்களின் வரிசை எண் மாறியதால் பரபரப்பு + "||" + At the Vadaputhupattai polling booth near Theni, Excited as the number of candidates changed

தேனி அருகே வடபுதுப்பட்டி வாக்குச்சாவடியில், வேட்பாளர்களின் வரிசை எண் மாறியதால் பரபரப்பு