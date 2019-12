மாவட்ட செய்திகள்

கிரிசமுத்திரம் ஊராட்சியில், தேசிய நெடுஞ்சாலை குறுக்கே மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் - குறைதீர்வு கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + In the chrysanthemum panchayat, The highway is to be built across the national highway

கிரிசமுத்திரம் ஊராட்சியில், தேசிய நெடுஞ்சாலை குறுக்கே மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் - குறைதீர்வு கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் கோரிக்கை